دفاع مرتكب واقعة قتل فتاة البراجيل: المتهم لم تكن لديه نية الإصرار والترصد

استمعت محكمة جنايات جنوب الجيزة إلى دفاع «أندرو.ح» المتهم بقتل نجله خاله ذبحًا بعد فشله في الاعتداء عليها، داخل منزلها بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، إذ ذكر أنَّ المتهم لم يقصد قتل المجني عليها «أمل» وذلك بناء على أقوال الضابط مجري التحريات.

المتهم يعترف بقتل ابنة خاله

وأضاف دفاع المتهم «أندرو»، أمام المحكمة، أنَّ المتهم هدد المجني عليها بالسلاح الأبيض «السكين» للاعتداء عليها، مؤكّدا أنَّ المتهم معترف بـ قتله المجني عليها ولكن نية الإصرار والترصد لم تتوافر في الجريمة.

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان وعضوية المستشارين أحمد دهشان و ياسر الزيات وسكرتارية أشرف صلاح.

تهمة القتل العمد

وأمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بعد انتهاء التحقيقات مع المتهم «أندرو.ح» وتوجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع في الاعتداء على المجني عليها أمل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة البراجيل»، بإحالته إلى محكمة الجنايات لنظر جلسة محاكمته.