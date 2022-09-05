والدة المتهم بقتل فتاة البراجيل: خسرت ابني وبنت أخويا.. ربنا يصبرني ويصبرهم

قالت والدة «أندرو.ح» المتهم بقتل ابنة خاله الطفلة «أمل» داخل منزلها في منطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، إنَّها «هي الخاسرة الوحيدة في هذه الجريمة، وذلك لفقدانها ابنة شقيقها التي كانت تعتبرها بمثابة ابنتها، والتي تلقت منها اتصالًا هاتفيًا قبل الواقعة بيوم تطلب منها الحضور لكي تمكث معها في منزلها يومين: تعالي عاوزة أغير جو»، ومن ناحية أخرى خسارتها لفلذة كبدها المتهم.

المتهم يتكتم على أسباب ارتكابه الجريمة

وأضافت والدة المتهم في أول ظهور لها، خلال حديثها مع «الوطن»، أنَّها عندما التقت مع ابنها المتهم بـ قتل ابنة خاله، سألته عن سبب ارتكاب الجريمة، لكنه لم يدل بأي دوافع عن سبب تنفيذه «ابني دايما يقولي قولي يا رب ومتسأليش عملت كدة ليه».

رسالة لوالد المجني عليها

وتابعت أنَّها التقت مع أخيها مرة واحدة بعد ارتكاب ابنها للواقعة، وحدث بينهما «عتاب» وقالت لها وزوجة أخيها «ينفع كدة تحرموني من أمل»، لترد عليها الأولى «أنا كمان اتحرمت منها لأنها كانت زي بنتي»، مشيرة إلى أنَّها أرسلت رسالة لشقيقها تواسيه في مقتل ابنته.

وأشارت والدة المتهم بقتل ابنة خاله، إلى أنَّ شقيقها عاتبها قائلًا: «ينفع كدة نقف قدام بعض في المحاكم»، لتختتم كلامها «ربنا يصبرهم ويصبرني على اللي احنا فيه دلوقتي».