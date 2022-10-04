سعر الدولار في البنوك المحلية والأجنبية اليوم

شهد سعر الدولار، ارتفاعا في بداية التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك، ما دفع عدد كبير إلى البحث عن سعر العملة الأجنبية في البنوك المحلية.

وخلال هذا التقرير، تستعرض «الوطن» سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، بالبنوك المصرية والعربية داخل مصر، وفقا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم 4 أكتوبر أمام الجنيه

بلغ اليوم سعر صرف الدولار، داخل بنك مصر، 19.59 جنيه للشراء و19.65 جنيه للبيع، وفي البنك الاهلي المصري، سجل 19.59 جنيه للشراء و19.65 جنيه للبيع، كما سجل سعر 19.57 جنيه للشراء و19.68 جنيه للبيع في البنك المركزي.

وفي بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار نحو 19.57 جنيه للشراء، و19.67 جنيه للبيع، ومع بداية تعاملات بنك الإسكندرية، سجلت العملة الأجنبية 19.62 جنيه للشراء و19.67 جنيه للبيع، وداخل بنك CIB، سجل 19.61 للشراء، و19.67 للبيع، وبالمصرف المتحد 19.61 للشراء ونحو 19.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية

كما كشفت المواقع الرسمية للبنوك، عن سعر الدينار الكويتي بالبنوك المختلفة، حيث سجل سعره مع بداية التعاملات المصرفية داخل بنك مصر للشراء 61.06 جنيه، وبلغ سعره 63.45 جنيه للبيع.

في حين سجل داخل البنك الأهلي، 60.79 جنيه للشراء، مقابل 60.17 جنيه للبيع، وبلغ سعره داخل البنك المركزي 63.13 جنيه للشراء، مقابل 63.17 جنيه للبيع، ووصل سعره مع بداية تعاملات بنك الاسكندرية إلى 59.49 جنيه للشراء، و63.52 جنيه للبيع، وفي بنك cib سجل 61.85 جنيه للبيع، و63.37 جنيه للبيع.