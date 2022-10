مقتل 15 سجينا وإصابة 21 آخرين في أحداث عنف داخل سجن بالإكوادور

قالت وكالة السجون في الإكوادور، اليوم، إن ما لا يقل عن 15 سجينا لقوا حتفهم وأصيب 21 آخرين في أحداث شغب ووقائع عنف داخل سجن يقع على جبال الأنديز، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «شينخوا».

وقال مسؤولون، إن السلطات تعمل على تحديد هوية الجثث، في حين قال «أوزوالدو كورونيل»، حاكم مقاطعة كوتوباكسي، للصحفيين إن الأمن سيطر على أحداث الشغب، كما أن 14 من المصابين نقلوا إلى المستشفى.

WATCH: At least 15 people were dead and 20 injured after a clash between inmates armed with guns and knives inside the Latacunga prison in central Ecuador on Monday left, authorities said #Ecuador #Prisonriot #crime pic.twitter.com/FfPBtHFlgo