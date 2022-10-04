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مقتل 15 سجينا وإصابة 21 آخرين في أحداث عنف داخل سجن بالإكوادور

كتب:

أحمد عادل موسى
10:24 ص | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
الإكوادور- صورة أرشيفية

الإكوادور- صورة أرشيفية

قالت وكالة السجون في الإكوادور، اليوم، إن ما لا يقل عن 15 سجينا لقوا حتفهم وأصيب 21 آخرين في أحداث شغب ووقائع عنف داخل سجن يقع على جبال الأنديز، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «شينخوا».

وقال مسؤولون، إن السلطات تعمل على تحديد هوية الجثث، في حين قال «أوزوالدو كورونيل»، حاكم مقاطعة كوتوباكسي، للصحفيين إن الأمن سيطر على أحداث الشغب، كما أن 14 من المصابين نقلوا إلى المستشفى.

رئيس عصابة مخدرات بين القتلى 

وذكرت وسائل الإعلام الأكوادورية، أن من بين القتلى رئيس عصابة مخدرات يدعى «لياندرو نوريرو»، تم القبض عليه في مايو الماضي، بتهمة غسل الأموال.

واندلعت أعمال العنف بعد إجراء تعداد للسجناء، بعد وقت قصير من زيارة خبراء منع التعذيب التابعين للأمم المتحدة إلى الإكوادور لتقييم جهودها للحد من العنف في السجون.

أكثر من 400 سجين لقوا مصرعهم منذ عام 2021

ولقي أكثر من 400 سجين مصرعهم في أعمال عنف في السجون منذ فبراير 2021، والتي نسبتها حكومة الرئيس المحافظ جييرمو لاسو إلى حرب العصابات للسيطرة على الأراضي وطرق تهريب المخدرات.

ويضم سجن الإكوادور نحو 33500 نزيل، ويتجاوز طاقته بنسبة 11.3 بالمئة، وفقا للأرقام الرسمية.

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بقلم أحمد عادل موسى