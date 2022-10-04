محافظة القاهرة تستعد لإطلاق «كايرو بايك» تزامنا مع قمة المناخ: «الساعة بجنيه»

تستعد محافظة القاهرة لإطلاق مشروع كايرو بايك خلال الفترة المقبلة، تزامنًا مع استضافة مصر قمة المناخ فى شرم الشيخ، وتماشيًا مع خطة الدولة للحفاظ على البيئة والحد من التلوث، وتوفير وسيلة نقل آمنة وسريعة والحد من الزحام في بعض المواقع.

وأوضحت المحافظة، أنّ مشروع كايرو بايك يساهم في نشر ثقافة تشجيع استخدام الدراجات بدلًا من السيارات الخاصة، تحديدًا فى شوارع وسط البلد، لافتة إلى أنّ المرحلة الأولى من مشروع «كايرو بايك» تستهدف إدخال 250 دراجة موزعة على 26 محطة من إجمالى 500 دراجة للمشروع بالكامل، موزعين على 45 محطة تعمل بالطاقة الشمسية، ومزودة بكاميرات مراقبة ووسائل حماية.

وأشارت أنّ المشروع يتيح للمواطنين استئجار الدراجات بأسعار بسيطة، تبدأ من جنيه للساعة الواحدة، وتركز محطات «كايرو بايك» على مواقع محددة مثل محطات مترو الأنفاق والجراجات.

تفاصيل محلات متاحة للإيجار

في سياق أخر، أعلنت محافظة القاهرة عن وجود محال للإيجار داخل سوق الزاوية الحمراء في شارع الشركات، لافتة إلى أنّ أسعار الإيجار تنتوع وفق موقع المحل سواء بالدورالأرضي أو الثانى، وتبدأ أسعارها من 533 جنيها مع سداد 3 شهور تأمين، ويشترط للمستأجر تقديم بعض المستندات ومنها «صورة الرقم القومى، برنت تأمينات، صحيفة الحالة الجنائية»، كما يشترط في المتقدم ألا يكون موظف، وعمره لايقل عن 21 عامًا.

300 محل وباكية داخل سوق الزاوية الحمراء

وسوق الزاوية الحمراء موزع على طابقين بعدد 209 باكية، متوسط مساحة الباكية الواحدة 4.5 م٢، كما يضم 5 مكاتب إدارية، و5 دورات مياه مجمعة، وغرفة محولات كهربائية لخدمة المشروع، ويحتوي الطابق الأرضي على 99 باكية، تضم أنشطة بيع الخضار والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن، ويضم الطابق الثانى 110 محلات للأنشطة المختلفة كبيع الملابس والاكسسوارات والبقالة والأولية لأبناء المنطقة .