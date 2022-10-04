صحيفة بريطانية: بوتين يحذّر الغرب من دعم أوكرانيا بـ«لواء النووي»

ذكرت صحيفة «إكسريس» البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنّه جرى تصوير قطار شحن ملئ بالمركبات العسكرية والأسلحة الروسية متجها نحو حط المواجهة في أوكرانيا، وزعم المحلل الدفاعي كونراد أنّ القطار على الأرجح يحمل مجموعة أدوات تابعة للواء الثاني عشر بالجيش الروسي، وهو المسؤول عن الأسلحة النووية وصيانتها ونقلها.

تحريك اللواء 12 لا يعني إعلان حرب نووية

وقال«كونراد» إنّ هذا لا يعني بتاتا أنّ روسيا مقدمة على استخدام الأسلحة النووية في الحرب، فقد تكون هناك تفسيرات أخرى لظهور اللواء 12 وانتقاله إلى خط المواجهة.

وأضاف أنّه من المحتمل أنّ روسيا تريد إرسال رسالة تحذير إلى الدول الغربية، لحثها على التوقف عن دعم أوكرانيا في الحرب، موضحا أنّه في ذلك الوقت من كل عام تتدرب قوات RVSN الروسية على نطاق واسع، موضحا أنّ روسيا قد تجري تدريبات الردع الاستراتيجي GROM في أكتوبر، ولذلك قد يظهر هذا القطار استعدادًا لهذه التدريبات.

مناورات GROM لشرح كيفية التصرف حالة نشوب صراع نووي

وتعد مناورات GROM مرحلة من التدريب العسكري المصمم لإعلام القوات بكيفية التصرف في حالة نشوب صراع نووي عالمي.

وبحسب الصحفية، يمكن اعتبار حركة الأسلحة التي تنطوي على احتمال حدوث دمار عالمي بمثابة «إشارة أخرى للغرب» بأنّ فلاديمير بوتين لا يوافق على تدخل الناتو في الصراع الأوكراني.

وتأتي هذه الأخبار بعد أن أصدر بوتين تذكيرًا شرسًا بالطاقة النووية الروسية لحلفاء أوكرانيا الغربيين خلال خطاب على البلاد.