إصابة 9 معلمين في حادث تصادم «ميكروباص» وعمود إنارة بسوهاج

شهد الطريق الشرقي بناحية مركز دار السلام، جنوب شرق سوهاج، حادث تصادم سيارة «ميكروباص» بعمود إنارة، أسفر عن إصابة 9 معلمين، أثناء توجههم إلى عملهم في إحدى المدرس الخاصة، بمركز دار السلام.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوجود حادث تصادم سيارة بعمود إنارة ووجود مصابين على الطريق الشرقي، إثر تصادم سيارة بعمود إنارة، كانوا في طريقهم إلى مقر عملهم.

تفاصيل حادث التصادم

وتبين أثناء الفحص ووصول قوات الأمن وسيارات الإسعاف، إصابة 9 معلمين، كانوا في طريقهم من مدينة نجع حمادي إلى إحدى المدارس الخاصة بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، ونقلوا إلى المستشفى الجامعي، لتلقي العلاج وإبلاغ المدرسة بالواقعة.

وحرر محضر بالواقعة، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق، فيما انتظمت الدراسة في جميع مدن ومراكز محافظة سوهاج، في الأسبوع الأول للدراسة خاصة بعد تعليمات وزير التربية والتعليم، بضرورة الحرص على التواجد والالتزام بالعام الدراسي الحالي 2022\2023.