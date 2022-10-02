القبض على الطالب المتهم بالتعدي على طفلة في المنوفية

ضبطت الأجهزة الأمنية، طالبا بتهمة استدراج طفلة والتعدي عليها داخل مسكن إحدى أقاربه، ما تسبب في إصابتها بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسد، وجرى إقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ لمركز شرطة أشمون

وكانت البداية عندما تداول رواد فيس بوك، ما يتضمن التعدي على طفلة وإحداث إصابة بها والمناشدة بضبط المتسبب، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات بدائرة المركز، باستقبال طفلة مقيمة بإحدى القرى بدائرة المركز، مصابة بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

استدراج الطفلة والتعدى عليها

وبسؤال والدها، اتهم طالبا مقيما بذات الناحية باستدراج الطفلة المصابة والتعدي عليها داخل مسكن جده لوالده بذات الناحية، وبسؤال الطفلة قررت بمضمون ما جاء بأقوال والدها.

وبسؤال شاهدة الواقعة ربة منزل «زوجة عم المتهم»، قررت أنّها تقيم بالمنزل محل الواقعة، وأنّها شاهدت الطفلة المذكورة بالطابق الثاني وبها الإصابات المنوه عنها، وذلك عقب ارتكاب المتهم للواقعة فنقلتها إلى منزل أسرتها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.