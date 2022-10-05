تعرف على رقم خدمة عملاء بوابة مصر الرقمية.. لسرعة التواصل والشكاوى

تقدم بوابة مصر الرقمية العديد من الخدمات والتى تسهل على جميع المواطنين الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة وهم موجودون داخل منازلهم أو محل عملهم، كما أتاحت مصر الرقمية رقم خدمة عملاء بوابة مصر الرقمية، حتى يستطيع أي مواطن الاتصال به في حالة حدوث أي تأخر في أي طلب أو خدمة طلبها من «مصر الرقمية».

لذا تستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي ، رقم خدمة عملاء بوابة مصر الرقمية، حيث يمكن للموطنين تقديم أي شكاوي أو الاستفسار عن أي طلبات متأخرة، ويأتي هذا في إطار خدمات «الوطن» المستمرة لجميع المواطنين.

خدمة عملاء بوابة مصر الرقمية

رقم خدمة عملاء بوابة مصر الرقمية هو 15999، وهو رقم مستحدث للتسهيل على كل المواطنين التواصل في حالة الشكاوى، كما يأتي أيضا تماشيا مع التحول الرقمي الذي تحرص الحكومة المصرية، على تعميمه في كل الهيئات والوزارات المختلفة، خاصة أن بوابة مصر الرقمية، كانت حريصة على تقديم أفضل وأحدث التقنيات التكنولوجيا لحماية البيانات والمعلوماتك الشخصية.

كما أنه في حالة عدم قدرة أي من المواطنين على استخدام التكنولوجيا الحديثة والإنترنت ، يستطيع التواصل مباشرة مع رقم خدمة عملاء بوابة مصر الرقمية 15999 ، للحصول على الدعم الذى يريده.

خطوات إرسال الشكاوى إلكترونيا عبر مصر الرقمية

- فالدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، من خلال الرابط

- القيام بفتح سجل حساب جديد من خلال الرابط.

- الضغط على أيقونة الشكاوى أو المقترحات من خلال الرابط.

- كتابة كل البيانات بشكل صحيح.

- كتابة محتوى الشكوى أو المقترح.

- بوابة مصر الرقمية ستعمل على متابعة موضوع الشكوى قبل الرد.