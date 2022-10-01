فريق طبي بمستشفى قنا الجامعي ينقذ مصابا في حادث بتركيب دعامة معدنية

أعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية في قنا، نجاح فريق طبي من قسم الجراحة العامة وقسم التخدير والعناية المركزة في إنهاء معاناة مريض يعاني من تهتك وتسريب متكرر بالإثني عشر، عن طريق تركيب دعامة معدنية ذاتية التمدد، واستخدام منظار المعدة العلاجي.

المريض أصيب في حادث سير

وأضاف الدكتور محمود عبدالحميد رئيس قسم الجراحة العامة في مستشفى قنا الجامعي، أن المريض حضر إلى استقبال الطوارئ بمستشفي المرزوقي نتيجة حادث سيارة، واحتاج إلى جراحة استكشافية للبطن، ووُجد تهتك بالإثنى عشر، وتم التعامل معه.

وأشار إلى أنه بالمتابعة تبين حدوث تسريب من الإثني عشر استدعى التدخل عن طريق منظار المعدة العلاجي بدون الحاجة لجراحة استكشافية جديدة، وتم تركيب دعامة معدنية مغطاة ذاتية التمدد بالإثنى عشر، وهي من الحالات التي تحتاج إلى مهارة خاصة في مناظير الجهاز الهضمي.

الفريق الطبي

وضم الفريق الجراحي الدكتور محمد أحمد عمر أستاذ مساعد جراحة الكبد والقنوات المرارية ومناظير الجهاز الهضمي، والدكتور أحمد صافي مدرس الجراحة العامة.

كما شارك أيضا من قسم التخدير الدكتور محمود إسماعيل مدرس التخدير والعناية المركزة، والطبيبة أميرة جمعة معيد تخدير وعناية مركزة، والطبيب أحمد غانم طبيب مقيم تخدير، تحت اشراف الدكتور جاد سيد جاد رئيس قسم التخدير والعناية المركزة . كما ضم الطاقم الطبي من هيئة التمريض، ياسر شمروخ.

وذكر الدكتور محمد مبارك مدير مستشفى الحرم الجامعي، أن المريض بحالة جيدة ويتلقى العناية الطبية بالقسم الداخلي للمستشفى بعد خروجه من وحدة العناية المركزة.