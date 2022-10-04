تحرير 25 محضرا لمحال مخالفة لمواعيد الغلق في حملة بالقليوبية

شنت محافظة القليوبية، حملة مكبرة، اليوم الثلاثاء، بمدينة بنها لمتابعة الالتزام بتطبيق المواعيد المقررة من قبل أصحاب المحلات وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية فورا.

وقال عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الحملة أسفرت عن تحرير 25 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الشتوية، كما تم ضبط 24 شيشة و20 كرسيًا بأربع مقاهي، وعلى الفور تم تحرير 4 محاضر غلق لتلك المقاهي.

وخلال الجولة لاحظ محافظ القليوبية معرض للسيارات بجوار مسجد إبراهيم مرسي يقوم بافتراش السيارات الخاصة به بالشارع العام، وعلى الفور وجه المحافظ إدارة المرور بتسجيل أرقام لوحات السيارات وعمل محاضر لهم، كما وجه برفع جميع السيارات التي تشغل الشارع العام.

المحافظ يناشد بالالتزام بمواعيد الغلق الشتوية

وناشد «الهجان»، أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية، بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.

والجدير بالذكر ان قرار وزير التنمية المحلية في هذا الشأن يتضمن أن تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة العاشرة مساءً على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً و تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24ساعة)

كما يتضمن القرار الوزاري أن تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساء، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية

هذا وتستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات