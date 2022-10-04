ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بأسلوب «كسر الباب» بالقاهرة

كشفت وزارة الداخلية، في بيان لها رسمي، عن ملابسات تكوين تشكيل عصابي متخصص في سرقة المساكن من خلال أسلوب «كسر الباب» وأقرا بارتكاب 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة وحدة التكييف الخارجية ملكه من أعلى سطح العقار محل سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة هما شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم.

القبض على المتهمين بالسرقة

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في سرقة المساكن بأسلوب «كسر الباب» وأقرا بارتكاب (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب.

المتهمون يرشدون إلى أماكن المسروقات

وجرى ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما «سيئ النية» وهو أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.