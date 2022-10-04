ضبط صاحب مخزن بالقاهرة لحيازته مستحضرات تجميل وعقاقير مجهولة المصدر

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية صاحب مخزن في منطقة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، لحيازته مستحضرات تجميل وعقاقير طبية ومنشطات مجهولة المصدر.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة منشاة ناصر بمديرية أمن القاهرة قيام صاحب مخزن كائن بدائرة القسم بحيازة عقاقير طبية ومنشطات ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر داخل المخزن ملكه بقصد الاتجار بها في السوق السوداء.

استهداف المخزن

وبتقنين الإجراءات استهدف المخزن المشار إليه وضبط المذكور، وبالتفتيش في حضوره عُثر بداخل المخزن على كمية من العقاقير الطبية والمنشطات ومستحضرات تجميل)، و7 جركن بداخلها مواد سائلة تستخدم في تصنيع مستحضرات التجميل - برميل كرتون بداخله مادة بودرة بيضاء تستخدم في تصنيع مستحضرات التجميل جميعها مجهولة المصدر، وجوال بلاستيكي بداخله عبوات فارغة معدة للتعبئة - مجموعة ملصقات مدون عليها تاريخ الصلاحية.

اعتراف المتهم

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم الغش التجاري.