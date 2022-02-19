رئيس «القاهرة الجديدة» يلتقي سكان التجمع الأول لبحث مقترحاتهم وشكاواهم

التقى المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ممثلي سكان التجمع الأول بمناطق حي الياسمين والبنفسج وإسكان الشباب لـ بحث مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك بحضور المهندسة مروة حسين نائب رئيس جهاز القاهرة الجديدة للتجمع الأول، والمهندس خالد رجب نائب رئيس الجهاز والمشرف على قطاع المرافق ومديري القطاعات ورؤساء الأحياء.

بحث ظاهرة عربات بيع الأسماك المنتشرة

واستهل مسؤولو جهاز القاهرة الجديدة اللقاء بالترحيب بالحضور، وبعد ذلك تم مناقشة الموضوعات التي تهم كل حي ومنها ظاهرة عربات بيع الأسماك المنتشرة في المدينة، وبعض المناطق التي ظهرت بها مشكلات في بالوعات المطر، والفيلات التي تمّ تحويلها إلي إداري وتجاري، ومشكلة البوابين واستخدامهم للمسطحات الخضراء، وغير ذلك.

ووجه المهندس أمين غنيم، بحل كل المشكلات في أقرب وقت، وكذا المتابعة الدورية لعدم عودة الظواهر السلبية مرة أخرى، مشيراً إلى أنَّه سيتمّ عقد اجتماعاتٍ دورية لجميع قاطني المدينة على مدار الفترة المقبلة لمعرفة ما يواجه السكان من مشكلات والعمل على حلها فى أقرب وقت ممكن للنهوض بالمدينة.

اجتماعات دورية لسكان المدينة

وفي ختام اللقاء، أكّد مسئولو جهاز القاهرة الجديدة أنَّ مكاتبهم مفتوحة للجميع وعلى استعداد لسماع أي شكاوى والسعي على حلها في حدود الإمكانات المتاحة للجهاز.