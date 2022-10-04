عرض فيلم تسجيلي عن «الطفلة يقين» أمام الرئيس: تركها والدها للإرهاب

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فيلما تسجيليا عن الطفلة «يقين»، ابنة أحد التكفيريين، التي استخدمها والدها كدرع بشري في إحدى عملياته الإجرامية، قبل أن يلقى بها ويفر هاربا خلال ملاحقته.

الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة

وأوضح الفيلم التسجيلي المعروض خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة، جهود القوات المسلحة لإنقاذ الطفلة، حيث أُجريت لها الإسعافات الأولية، ونقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، ثم تبّدلت أحوالها خلال سنة، من الرعب والإرهاب إلى الأمن والأمان.