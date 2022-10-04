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ضبط شخصين بالقاهرة لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة

كتب:

محمد بركات
12:06 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
كلابشات - صورة أرشيفية

كلابشات - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها عن ضبط شخصين في منطقة الشروق بمحافظة القاهرة بسبب حيازتهما كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار فيهم.

بلاغ إلى قسم شرطة الشروق

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطلين ، مقيمان بنطاق محافظتى "القاهرة – الإسكندرية") حال إستقلالهما سيارة "ملاكى" ملك وقيادة أحدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – 3 هواتف محمولة).

اعتراف المتهمين

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار  والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بعملائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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بقلم محمد بركات