 بوابة الحكومة المصرية تتيح متابعة نتيجة التنسيق للدبلومات الفنية

تقدم بوابة الحكومة المصرية العديد من الخدمات لجميع المواطنين والطلبة، خاصة فيما يتعلق بتنسيق الدبلومات الفنية الذى ما زال يأتي على قائمة عمليات البحث اليومية من جانب الطلبة، لمتابعة النتيجة الخاصة بهم.

وأتاح موقع بوابة الحكومة المصرية، الخدمة المباشرة لجميع طلبة الدبلومات الفنية لمتابعة نتائج التنسيق وذلك من خلال الرابط الإليكتروني.

وتم تفعيل الرابط الإليكتروني، بمجرد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، النتيجة، والتى يستطيع الطلاب الحصول عليها بشكل سريع وسهل من خلال رابط البوابة، وإدخال رقم الجلوس، كما أشارت الوزارة إلى وجود العديد من الأماكن بطلبة وطالبات الدبلومات الفنية، داخل جميع الجامعات التكنولوجية الحديثة، وهى الجامعات التى تصبحت تؤهل خريجيها مباشرة لسوق العمل المختلفة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات عبر بوابة الحكومة المصرية

- الدخول من خلال الرابط.

- الضغط على موقع التنسيق الإلكتروني.

- تسجيل رقم الجلوس

- اختيار أيقونة تنسيق الشهادات الفنية.

- اختيار مصدر الحصول على الشهادة .

- كتابة رقم الجلوس مرة أخرى.

- كتابة الرقم السري للطالب.

- الضغط على النتيجة على النتيجة.

- يطبع بعد ذلك الطالب بطاقة الترشيح .

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قررت فتح باب القبول بجميع الجامعات التكنولوجية دون أي اختبارات قدرات، لطلاب الدبلومات الفنية ، كما ووجه المجلس الأعلى للجامعات، بسرعة إعلان الجداول للعام الدراسي2022-2023 ، وسرعة رفع المقررات الدراسية إلكترونيا.

وفى سياق متصل أعلن مكتب التنسيق انه قد الانتهاء من ترشيح طلاب الدبلومات الفنية على موقع التنسيق الإلكترونى، بداية من الشهادات نظام (3- 5 سنوات) بالاضافة الى ترشيح المعاهد المتوسطة لنظام السنتين .

مشيرا إلى أنه بلغ عدد المرشحين من الطلبة والطالبات لـ (255093) وذلك طبقًا لترتيب رغباتهم ومجموع درجات، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.