رابط موقع بوابة الحكومة المصرية.. والخدمات المقدمة من خلاله

رابط موقع بوابة الحكومة المصرية، ترتفع عليها عمليات البحث عبر محركات البحث «جوجل» حيث أن البوابة تتيح عدد كبير من الخدمات في الوزارات المختلفة، مثل خدمات العدل، التعليم، الصحة، المرور، وغيرها.

وفي هذا السياق، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الموضوعات الخبرية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، رابط موقع بوابة الحكومة المصرية وبعض الخدمات التي تقدمها للمواطنين، ومنها خدمات التنسيق، ذلك في السطور التالية:

رابط موقع بوابة الحكومة المصرية

ويمكن للمهتمين والباحثين عن الخدمات الحكومية، الدخول على بوابة الحكومة المصرية ويمكن الدخول عليها بشكل مباشر من هنـــا.

تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية عبر بوابة الحكومة المصرية

ومن الخدمات المستحدثة التي تقدمها بوابة الحكومة المصرية، خدمات التنسيق الخاص بالدبلومات الفنية، والثانوية العامة، وحتى تتمكن من الاستفادة من تلك الخدمات يجب اتباع بعض الخطوات الآتية:

- لاستخدام الخدمة يجب الدخول على بوابة الحكومة المصرية من خلال الضغط هنـا.

- اختيار خدمة تنسيق الدبلومات الفنية، والتي سيتم بعدها الدخول على موقع التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي.

- يقول الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري والرقم التأكيدي.

- ستظهر بعد ذلك بيانات الطالب، ويجب التأكد من صحة البيانات المذكورة، ثم الضغط على «الخطوة التالية».

- ثم ستظهر شاشة اختيار وتعديل الرغبات، ومن ثم قم بإدخال المعاهد أو الكليات التي تريدها، وفي النهاية يتم ادخال الرقم القومي للطالب والضغط على ارسال الطلب.

الخدمات التي تقدمها بوابة الحكومة المصرية

وتقدم البوابة الحكومية المصرية عدد من الخدمات الحكومية لجميع الفئات، وتعتبر أكثر الخدمات طلبًا عبر البوابة كالآتي:

استخراج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي

خدمة حجز تذاكر القطارات

خدمات مكاتب الشهر العقاري

خدمات نيابات المرور

تقديم شكاوى واستفسارات المواطنين

خطوات الاستفادة من خدمات بوابة الحكومة المصرية

ويمكن الاستفادة من تلك الخدمات من خلال الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية.

اختيار الخدمة المطلوبة من الصفحة الرئيسية والدخول على الخدمة واتباع الخطوات اللازمة.