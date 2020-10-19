تبدأ بالتنسيق وتنتهي بالشكاوي.. خدمات موقع بوابة الحكومة المصرية

خلال الساعات الماضية، كان المصريون يبحثون عن بوابة الحكومة المصرية، لمعرفة نتيجة تنسيق المعاهد الفنية، فيما ينتظر آخرون موعد فتح باب الاغتراب في تنسيق المعاهد الفنية الذي يبدأ غدًا الثلاثاء.

وتوفر بوابة الحكومة المصرية الكثير من الخدمات للمواطنين بداية من التنسيق مرورًا بالتنسيق مع الخدمات الالكترونية التي تقدمها الوزارات المختلفة، والتي تستعرضها "الوطن"، في التقرير التالي.

خدمات بوابة الحكومة المصرية

يمكن الدخول إلى بوابة الحكومة المصرية من هنــــا، والتي تقدم عددا من الخدمات منها:

خدمة التنسيق

خدمات تنسيق الثانوية العامة

خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية

خدمات تنسيق الشهادات الفنية

خدمات تنسيق الشهادات المعادلة

مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا

مدارس النيل للعلوم والتكنولوجيا

خدمات تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية المتقدمين للكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالى

بيان بمواقع التنسيق الإلكتروني بالجامعات

خدمات مكاتب الشهر العقاري

- مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر (المراجعة الفنية).

- إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها.

- تصوير المحررات التي يطلب شهرها.

- حفظ أصول المحررات التي تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها.

- إعطاء الشهادات العقارية.

- إعداد فهارس المحررات التي تشهر.

- التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسي الإدارة العامة للمحفوظات.

- إعطاء صور من المحررات التي تم شهرها ومرفقاتها.

- الترخيص بالاطلاع كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية.

خدمات التوثيق

- تلقى المحررات وتوثيقها عدا عقود الزواج والشهادات الطلاق والرجعة الخاصة بالمسلمين المصريين وغير المسلمين المتحدي الطائفة والملة.

- التصديق على توقيعات ذوي الشأن في المحررات العرفية.

- إثبات تاريخ المحررات العرفية والدفاتر التجارية للتاجر أو الشركة ودفاتر محاضر اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للشركات بعد ترقيم صفحاتها بمعرفة التاجر أو الشركة.

- وضع الصيغة التنفيذية على صور المحررات الرسمية الواجبة التنفيذ.

- حفظ أصول المحررات التي توثقها وموافاة المكتب الرئيسي بصور من كل منها.

- إعطاء صور من المحررات الموثقة التي تم توثيقها ومرفقاتها.

- قبول وإيداع المحررات التي تبينها اللائحة التنفيذية مثل الوصايا المظروفة (المغلقة) والوصايا المفتوحة.

- إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات أو إثبات التاريخ في المحررات العرفية أو التأشير على الدفاتر التجارية.

ويستفيد من الخدمة جميع المواطنين المصريين والأجانب المقيمين وذوي المصلحة أو من ينوب عنهم بتوكيل رسمي، ويكون الدفع عند الاستلام في مكتب التوثيق.

الشكاوى

توفر بوابة الحكومة المصرية خدمة الشكاوى الموحدة، ونعرض خطوات تقديمها كالآتي..

الخطوة الأولي هي الدخول على موقع البوابة الإليكترونية الموحد من هنـــا.

يتطلب إرسال شكوى، تسجيل الدخول، واستيفاء بيانات مثل الاسم الرباعي، الوظيفة، الرقم القومي، الحالة الاجتماعية، وبيانات الاتصال، سواء هاتف، أو البريد الإليكتروني.

بعدها سيتم إرسال رسالة تفعيل عبر البريد الإليكتروني.

قم بتسجيل الدخول

إدخال الشكوى التي ترغب فيها.

سيتم إرسال رقم للشكوى لمتابعة ما يحدث فيها.

يمكن متابعة الشكوى من خلال الرقم القومي ورقم الشكوى.

الشكوى عن طريق الخط الساخن

ويمكن أن تقدم شكوى عن طريق الخط الساخن وهو 16528.