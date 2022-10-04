ضبط 31 متهما بحيازتهم مخدرات وتنفيذ 2433 حكما قضائيا بالقليوبية

شن قام قطاع الأمن العام حملات مكثفة بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، أسفرت عن ضبط قضايا مخدرات وتنفيذ أحكام قضائية.

جاءت المضبوطات كالتالي:

- ضبط 26 قضية اتجار في المواد المخدرة.

- ضبط كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 31 متهمًا لـ8 منهم معلومات جنائية.

- تنفيذ 2433 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.