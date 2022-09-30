سقوط عصابة للاتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور

ضبطت مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة، وتم اقتيادهم الى قسم الشرطة وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بورود إخطار إلى اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، من اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، يفيد بضبط المقدم محمد سعيد رئيس مباحث بولاق الدكرور، 3 أشخاص بالإتجار فى المواد المخدرة، وهم 3 عاطلين تبلغ أعمارهم 32 عاما، 36 عاما، 35 عاما، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة تم ضبطهم بمسكن الأول وبحوزتهم 6 أسطوانات لمسحوق الهيروين المخدر.

كيلو جرام مخدرات

كما تم ضبط 120 جراما لمسحوق الهروين المخدر، وبلغ وزن جميع المضبوطات کیلو و620 جراما، كما ضبط بحوزتهم میزان حساس ومبلغ مالي 6520 جنيها مصريا، 3 هواتف محمولة، ودراجة نارية بدون لوحات معدنية غير مبلغ بسرقتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الإتجار في المواد المخدرة

أما عن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة طبقًا لقانون العقوبات المصري، قال حسام همام لـ«الوطن»، إن قانون العقوبات المصري حدد عقوبة الإتجار في المواد المخدرة، حيث حددت المادتان 33 و34 السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد والإعدام إذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة.