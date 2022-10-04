مبادرة لاستبدال «الفيكس» بأشجار الموالح والنخيل في الإسماعيلية

طرحت الدكتورة نعيمة المنشاوي، عضو منصة مناخ الإسماعيلية، مبادرة لاستبدال زراعة أشجار الفيكس في شوارع الإسماعيلية، بأشجار ذات فائدة مستدامة كأشجار الموالح.

وأضافت المنشاوي، خلال ندوة لمنصة مناخ الإسماعيلية التابعة للمنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ 27»، بالتعاون مع بيت العائلة المصري، أنه لابد من دراسة أي نبات للتعرف على مزاياه وعيوبه قبل زراعته.

«الفيكس» يدمر التربة

وقالت إن أهم مزايا الفيكس كونه دائم الخضرة طيلة العام، إلا أنه جرى اكتشاف مشكلات عديدة عند زراعته بجوار المباني، إذ يتسبب في أضرار بالغة وشروخ بسبب جذوره القوية، إضافة إلى احتياجه إلى القص والتقليم باستمرار، وهي من الخدمات المكلفة.

وتابعت: الفيكس من الأشجار التي تحمل الأتربة والحشرات، ولا بد من رشها بالمياه بشكل دوري للحفاظ على لونها الأخضر، مشيرة إلى أنه يمكن استبدالها بأشجار مختلفة.

التوت والموالح والنخيل بديل لـ الفيكس

واقترحت المنشاوي، استبدال زراعة الفيكس بزراعة أشجار الموالح أو شجر التوت أو النخيل، للاستفادة الدائمة منها سواء في الزراعة أو الصناعة، مضيفة: عند إنشاء مدن جديدة وتطوير القرى، علينا عدم زراعة أشجار الفيكس، من الممكن استبدالها بالتوت وتدريب أبناء القرى على تربية دود القز مثلاً، وهي فكرة تعود بالنفع اقتصادياً.