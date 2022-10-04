والد طفلة البراجيل: «حق بنتي رجع بعد إعدام المتهم وده قدره»

قال والد الطفلة «أمل»، التي قُتلت على يد ابن عمتها، في منطقة البراجيل بأوسيم في الجيزة، إنّ حق ابنته عاد إليها، بعد الحكم بإعدام المتهم «أندرو.ح»، اليوم، بعد ورود رأي مفتي الديار المصرية، أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة.

والد طفلة البراجيل: حق بنتي رجع

وأضاف والد الطفلة المجني عليها، لـ«الوطن»: «حق بنتي رجع.. والمتهم ده قدره هو اللي عمل في نفسه كده»، مؤكدًا أنّ الأمور لن تعود بينه وبين شقيقته كما كانت بعد اقتراف نجلها هذا الخطأ: «كل ما أبص في وش أختي افتكر ابنها واللي عمله في بنتي».

وتابع والد طفلة البراجيل، بأنّ المتهم حرمه من نجلته التي كانت متفوقة دراسيًا، «على أد ما أنا زعلان على فقدانها وأني مش هشوفها تاني لكن فرحان برجوع حقها ليها، وأنها رغم صغر سنها حافظت على نفسها وعلينا، وفضلت تموت بدلًا من أن يمسها المتهم».

إعدام المتهم

وقضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، معاقبة «أندرو. ح»، المتهم بقتل نجله خاله ذبحًا بعد فشله في الاعتداء عليها بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، بالإعدام شنقًا بعد ورود رأي مفتي الديار.