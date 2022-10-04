والدة طفلة البراجيل بعد حكم إعدام المتهم: «هزورها في القبر وأقولها جبنالك حقك»

قالت والدة الطفلة «أمل»، التي قتلت على يد نجل عمتها في منطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، قبل النطق بالحكم على المتهم أمام محكمة جنايات جنوب الجيزة، إنّها منذ بداية العام الدراسي الحالي وهي تبحث عن ابنتها في وجوه أصدقائها، وأضافت: «النهارده بعد ما اسمع حكم الإعدام على المتهم هروح أزورها في القبر، هقولها وحشتيني، وزي ما أنتي رفعتي رأسنا إحنا كمان جبنالك حقك».

والدة طفلة البراجيل: جهزت شنطة المدرسة لبنتي

وأضافت والدة الطفلة لـ«الوطن» باكية: «جهزت لها شنطة المدرسة والكتب وكل حاجة كانت بتحتاجها، وأصحابها لما بروح المدرسة زعلانين عليها، وبيقولوا إحنا بندور على أمل نشوفها ومش لاقيينها».

أصدقاء الضحية احتفلوا بعيد ميلادها

وتابعت والدة الطفلة المجني عليها، أنّها متأكدة أنّ ابنتها في مكان أفضل، وأنّ أصدقائها يفتقدونها للغاية: «الجمعة اللي فاتت كان عيد ميلادها وأصحابها في المدرسة جابوا تورتة واحتفلوا».