الحكم بإعدام المتهم بقتل نجلة خاله في منطقة البراجيل

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بإعدام المتهم بقتل نجله خاله بعد فشله في الاعتداء عليها، بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة. حيث صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالشافي محمد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد محمد دهشان، وياسر الزيات، بعد أخذ رأي فضيلة المفتي في إعدامه.

إحالة المتهم للجنايات

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهم «أندرو. ح»، إلى محكمة الجنايات بعد انتهاء التحقيقات معه، ووجّهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم «أندرو. ح»، قتل الطفلة المجني عليها «أمل»، ذبحًا داخل منزلها في منطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، بعد فشله في الاعتداء عليها.

المتهم يطلب سرعة الفصل في القضية

ومنذ بداية الجلسة الأولى من محاكمة المتهم، وهو يطلب من هيئة المحكمة سرعة الفصل في القضية لاعترافه بارتكاب جريمة القتل في حق نجله خاله.

أسرة المجني عليها تطالب بالقصاص

كما طالبت أسرة الطفلة المجني عليها بسرعة القصاص من المتهم، معربين عن فخرهم بنجلتهم التي أبت أن يمسها المتهم حتى آخر نفس في حياتها، وفضلت أن تلقى مصرعها على يديه، قائلين إنّهم فخورون بابنتهم لأنها دافعت عن نفسها رغم صغر سنها، وأنّ ما سيهدأ النيران المشتعلة في قلبهم هو إعدام المتهم.