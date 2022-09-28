تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في أوسيم.. «خلافات مالية سبب الجريمة»

جدد قاضي المعارضات، حبس عاطل على خلفية اتهامه بقتل صديقه لخلافات مالية بينهما لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أن تسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه، الذي أثبت وفاته نتيجة الطعنة النافذة التي تلقاها من المتهم.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة مركز أوسيم بمحافظة الجيزة، بلاغاً يفيد بمصرع شاب على يد صديقه بعدة طعنات، وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لتولي التحقيق.

مشاجرة بين المتهم والمجني عليه

وتبين من التحريات أن الضحية يبلغ من العمر22 عامًا، وتلقى عدة طعنات نافذة نُقل على إثرها للمستشفى إلا أنه لقي أنفاسه الأخيرة فور وصوله، كما تبين نشوب مشاجرة بينه وبين المتهم بسبب خلافات مالية، إذ اقترضت الضحية مبلغًا من المال ثم رفضت إرجاعه لينهي المتهم حياتها.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بعد تحديد مكانه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الاستماع لأقوال المتهم التفصيلية

وجرى عرض المتهم أمام تحقيقات النيابة العامة، التي استمعت لأقواله التفصيلية في الواقعة وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة، وصرحت النيابة العامة بدفن جثة الشاب عقب الانتهاء من تشريحها لتحديد سبب الوفاة.