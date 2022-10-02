التحفظ على طالب ضرب زميله في مشاجرة خارج أسوار مدرسة ببنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتحفظ على طالب ببنها لقيامه بالتشاجر مع زميله بعد انتهاء اليوم الدراسي وأصابه بجرح في يده جرى علاجه بـ18 غرزة عقب نقل المصاب للمستشفى وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان طالب قد تعدى على زميله في مشاجرة بينهما اليوم بعد انتهاء اليوم الدراسي باستخدام الأسلحة البيضاء وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تفاصيل إصابة طالب في مشاجرة مع زميله ببنها

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بورود بلاغا من مستشفى بنها الجامعي بوصول طالب يدعى أحمد طالب بالصف الأول الثانوي بمدرسة المنشية ببنها مصاب بجرح قطعي في ذراعه 18 غرزة.

انتقل ضباط إدارة البحث الجنائي ببنها، وتبين وقوع مشاجرة باستخدام الأسلحة البيضاء بين طالب يدعى عادل وآخر يدعى أحمد تعدى خلالها الأول على زميله بالضرب مما أدى إلى إصابته بجرح قطعي في ذراعه 18 غرزة وكان المصاب يحمل سلاحا أبيض في يده أثناء المشاجرة والواقعة تمت خارج أسوار المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وقال أحمد عبد السلام المحامي بالقليوبية، إن عقوبة المتهم في الواقعة في حال ثبوت وجود مشاجرة بين الطرفين في تحريات المباحث تصل إلى جريمة الشروع في القتل بجانب حيازة سلاح أبيض غير مرخص للمتهم حمله كما أن المحكمة ستراعي صغر سن المتهم حيث أنه لم يصل إلى 18 عاما.

تفاصيل ضبط عاطل شرع في قتل آخر ببنها

في وقت سابق، أمرت جهات التحقيق بحبس عاطل له معلومات جنائية 4 أيام لقيامه بإصابة عاطل آخر بطلق ناري وترويع المواطنين بمدينة بنها.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارا من مأمور قسم أول بنها يفيد نشوب مشاجرة بين عاطلين وإصابة أحدهما بطلق ناري.

بإجراء التحريات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث قسم أول بنها تبين نشوب مشاجرة بين مسجلين خطر وإصابة أحدهما بطلق نارى مما تسبب في ترويع المواطنين بمنطقة عزبة السوق دائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد الخولي معاون رئيس المباحث من ضبط المتهم ويدعى «عمرو ب» وضبط السلاح الناري المستخدم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وأوضح أحمد عبد السلام المحامي لـ«الوطن»، أن المتهم يواجه عدة تهم منها الشروع في القتل وتهديد الآمنين وترويع المواطنين وتكدير السلم العام وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وهي جرائم تصل عقوبتها الحبس المؤبد وفق قانون العقوبات.