أخبار قنا.. فصل طالب ضرب معلمه و«شاروخان» ينهي حالة الجدل

شهدت محافظة قنا عدة أحداث مهمة اليوم الثلاثاء، من بينها فصل طالب 15 يوماً، لقيامه بالاعتداء على معلمه داخل إحدى المدارس الإعدادية التابعة لإدارة فرشوط التعليمية، شمال المحافظة، فيما سادت حالة من الارتياح بين أبناء المحافظة، بعدما أعلن الشاب المعروف باسم «شاروخان قنا» عدم استكمال رحلته من قنا إلى القاهرة سيراً على الأقدام، بعدما أصبح مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما عقد اللواء أشرف الداودي، محافظة قنا، عدة اجتماعات لمتابعة المشروعات التنموية التي يجري تنفيذها في المحافظة، ومنها تطوير سنترال غرب قنا، في الوقت الذي أطلقت فيه مديرية التربية والتعليم بقنا مبادرة بعنوان «معاً ضد كورونا».

طالب يعتدي على معلمه بالضرب في مدرسة بقنا

ضرب طالب بالمرحلة اللإعدادية بمدرسة كوم البيجا الإعدادية بفرشوط، شمال محافظة قنا، معلمه الذي كان يقوم بفض مشاجرة بين الطالب وطالب آخر.

وقالت مسئول في التربية والتعليم في قنا، إنه تم تحويل الواقعة إلى الشؤون القانونية في إدارة فرشوط التعليمية، كما فتحت إدارة المدرسة تحقيقاً في الواقعة، وقامت بفصل الطالب لمدة 15 يوماً، مع إحضار والده.

«شاروخان قنا» ينهي الجدل حول رحلته للقاهرة سيراً على الأقدام

حالة من الأرتياح بين أهالي محافظة قنا، وخاصة رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعدما أعلن «سمير عدلي»، الشهير باسم «شاروخان قنا»، عن نيته عدم استكمال رحلته من قنا إلى القاهرة سيراً على الأقدام.

وقال «عدلي»، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الثلاثاء، إن قراره بعدم استكمال الرحلة جاء بعدما أصبح مادة للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الاخبارية في مصر، واستجابة لأهالي قنا، الذين اعتبروا أنه «أضر بسمعة المحافظة».

محافظ قنا يبحث تطوير عدد من المشروعات

وعقد اللواء أشرف الداودي، محافظة قنا، اجتماعين اليوم، الأول مع وفد الهيئة القومية للإنتاج الحربى ومركز التميز العلمي والتكنولوجي، لبحث فرص استغلال مخلفات مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة «المعنا»، في إنتاج الغاز الحيوى «البيوجاز»، وأكد المحافظ أن المشروع يهدف إلى البحث عن حلول جديدة لإنتاج الطاقة المتجددة والاستفادة من المخلفات بوصفها موارد يجب استغلالها لإنتاج السماد والطاقة.

كما عقد «الداودي» اجتماعاً ثانياً مع مسؤولي وقيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لبحث تطوير سنترال قنا غرب، وتحويله إلى سنترال مركزي، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي.

إطلاق مبادرة «معاً ضد كورونا»

كما دشنت مديرية التربية والتعليم بقنا مبادرة «معا ضد كورونا» في مدارس المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان في قنا، وقطاع خدمة المجتمع بجامعة جنوب الوادي، وجمعية الهلال الأحمر المصري، تهدف المبادرة إلى تنمية الوعي الصحي والثقافي لطلاب المدارس، والالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيقها، من خلال عقد ندوات والإذاعة المدرسية.