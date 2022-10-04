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السيسي: أتذكر كل ما كتب عن مصر منذ 67.. تضحيات الأبطال سجلها التاريخ

كتب:

نرمين عفيفي
01:02 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه يتذكر كل مقال وكل كلمة وكل بيان صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، خلال حرب 1967، بداية من أول يوم 5 يونيو والمدمرة إيلات، والاشتباكات اليومية على مدار شهور وسنين، التي بذل فيها الأبطال دماءهم لتحيا مصر، متابعا: «صمدت مصر، وعادت لتقف على قدميها من جديد».

الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة، أنّ هناك فرقا كبيرا بين من سمع وعاش الواقع، ومن سمع فقط، لافتا إلى أهمية الحديث عن التاريخ لتعريف المصريين بالتحديات التي واجهت جيل أكتوبر، وبسالتهم لمواجهتها.

 

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بقلم نرمين عفيفي