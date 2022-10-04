الرئيس السيسي: سنحقق معجزة العبور الآمن للجمهورية الجديدة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الجمهورية الجديدة التي يراها بعين اليقين ستحقق معجزة العبور الآمن والثابت إليها، مشيرا إلى أنّها الجمهورية التي تهدف إلى تحقيق تطلعات هذا الجيل والأجيال القادمة، والانطلاق على طريق التقدم وامتلاك القدرة في جميع المجالات.

وأضاف السيسي، في كلمته، خلال فعاليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة المصرية المنعقدة بمركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، أنّ مصر ستصبح مصر دولة حديثة ومتطورة، ينعم فيها المصريون بمستويات معيشية كريمة.

وتابع الرئيس بأنّه كما شاء القدر لجيل أكتوبر أن يعاصر مراحل تاريخية ذات أعباء جسام، فإنّ الأجيال الحالية كانت على موعد مع القدر لتعيش مرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر الممتد؛ لتعاصر أحداثا وتداعيات هائلة أمنية وسياسية واقتصادية يشهدها العالم بأسره.