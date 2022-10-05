درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5-10-2022 على مصر

كشف خبراء الأرصاد الجوية، عن وجود انخفاض في درجات الحرارة اليوم الأربعاء على جميع أنحاء الجمهورية، وفقا لما كشف عنه البيان الخاص بدرجات الحرارة، الصادر منذ قليل عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأشارت الأرصاد، إلى أن الطقس سيكون حارا رطبا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، السواحل الشمالية والشرقية، ومحافظات شمال الصعيد، خلال ساعات النهار، وخلال ساعات الليل المتاخرة، تشهد الحرارة انخفاضا بين 5-7 درجات.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وفقا لبيان الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة اليوم الأربعاء 5-10-2022، وفقا لما أعلنت عنه الأرصاد الجوية، على مدن الجمهورية فقد جاءت كالتالي:-

القاهرة 32 - 24

العاصمة الإدارية 32 - 24

6 أكتوبر 32 - 23

بنها 32 - 23

دمنهور 31 - 23

كفر الشيخ 31 - 23

المنصورة 31 - 23

دمياط 30 - 23

بورسعيد 32 - 24

الإسماعيلية 32 - 23

السويس 32 - 23

الزقازيق 31 - 23

شبين الكوم 31 - 23

طنطا 31 - 23

شلاتين 35 - 26

الإسكندرية 29 - 23

العلمين الجديدة 29 - 23

وادي النطرون 34 - 23

مطروح 27- 23

السلوم 28- 23

سيوة 29 - 25

العريش 29 - 23

رفح 29 - 23

الطور 34 - 25

كاترين 32 - 18

رأس سدر 34 - 24

نخل 32 - 17

طابا 34 - 24

نويبع 35 - 26

حلايب 30 - 28

شرم الشيخ 34- 28

الغردقة 35 - 27

مرسى علم 35-26

الفيوم 32 - 23

بني سويف 32 - 23

المنيا 33 - 23

أسيوط 32 - 23

سوهاج 35- 24

قنا 37- 25

الأقصر 39- 25

أسوان 41- 26

الوادي الجديد 37- 26

أبو سمبل 32- 26

أبو رماد 35 - 27

رأس حدربة 33 - 26.