«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة وانكسار جديد آخر الأسبوع

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف بدأ رسميًا طبقا للحسابات الفلكية منذ 10 أيام، لكن بداية الفصول من الناحية الفلكية أو الناحية الجغرافية ليست بالضرورة أن تتطابق مع بداية الفصول من الناحية المناخية.

وأضاف: «ده شوفناه السنة دي، فصل الخريف بدأ من 10 أيام إلا أنه على مدار أسبوع أو 10 أيام ماضية شهدنا موجة كانت شديدة الحرارة وصلت معاها درجات الحرارة على القاهرة لـ 36 أو 37 درجة مئوية، وشمال الصعيد 42 درجة مئوية، يعني كانت درجات حرارة شديدة».

فصل الخريف انتقالي بين فصل الصيف والشتاء

وأضاف «القياتي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور، ويُعرض على شاشة «etc»، أن الخريف يُعد فصلًا انتقاليا بين فصل الصيف والشتاء.

وذكر: «النصف الأول من فصل الخريف يكون فيه صفات متشابهة جدًا من فصل الصيف، لأنه بينقلنا بشكل تدريجي من درجات حرارة مرتفعة للغاية إلى فصل الشتاء الذي نشهد فيه انخفاضا كبيرًا في درجات الحرارة فضلًا عن عدم الاستقرار»، موضحًا أن اليوم كان بداية الانخفاض في درجات الحرارة، وغدًا تتراجع من 3 لـ 4 درجات مئوية على مختلف المحافظات والمدن.

القاهرة سجلت اليوم 32 لـ 33 درجة مئوية عظمى

وأوضح عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن محافظة القاهرة سجلت اليوم 32 لـ 33 درجة مئوية عظمى، بعدما كانت تُسجل 36 لـ 37 درجة مئوية، وكذلك شمال الصعيد الذي نال جزءا كبيرا من الانخفاضات، إذ تراجعت درجات الحرارة في شمال الصعيد وسجلت 35 لـ 36 درجة مئوية بعد أن وصلت إلى 40 و 42.

واستكمل:« فيه انخفاض آخر في نهاية الأسبوع على القاهرة، إذ إن القاهرة تسجل درجة حرارة عظمى 29.. منقدرش نقول الموجات الحارة في فصل الخريف انتهت لكن كلما تعمقنا في فصل الخريف تقل فرص عودة ارتفاع درجات الحرارة».