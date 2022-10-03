الأرصاد الجوية: انخفاض في درجات الحرارة غدا.. العظمى بالقاهرة 31

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة غدًا وحالة الطقس على كافة المناطق في بيان رسمي صدر عنها اليوم، حيث تشهد البلاد انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ما بين 2 – 4 درجات مئوية.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدًا

وبحسب خبراء الأرصاد الجوية فإن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، سيكون حارا رطبا على السواحل الشرقية والغربية والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد وشمال وجنوب الوجه البحري، ومعتدلا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية مع بداية ساعات النهار.

وعن الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، قالت الأرصاد الجوية، ستنشط رياح شمالية شرقية على معظم مدن ومحافظات الجمهورية، مما يقلل الإحساس بحرارة الطقس مع بداية ساعات الليل، حيث تقل فترات سطوع أشعة الشمس.

الأرصاد الجوية توضح درجات الحرارة غدا

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة غدا الثلاثاء على المناطق والمحافظات المختلفة والتي جاءت كالتالي:

القاهرة 31 - 24

العاصمة الإدارية 31 - 24

6 أكتوبر 32 - 23

بنها 31 - 23

دمنهور 31 - 23

كفر الشيخ 32 - 23

المنصورة 32 - 23

دمياط 29 - 23

بورسعيد 29 - 24

الإسماعيلية 32 - 23

السويس 32 - 23

الزقازيق 31 - 23

شبين الكوم 31 - 23

طنطا 31 - 23

شلاتين 35 - 26

الإسكندرية 29 - 23

العلمين الجديدة 29 - 23

وادي النطرون 34 - 23

مطروح 27- 23

السلوم 28- 23

سيوة 29 - 25

العريش 29 - 23

رفح 29 - 23

الطور 34 - 25

كاترين 32 - 18

رأس سدر 34 - 24

نخل 32 - 17

طابا 34 - 24

نويبع 35 - 26

حلايب 30 - 28

شرم الشيخ 34- 28

الغردقة 35 - 27

مرسى علم 35-26

الفيوم 32 - 23

بني سويف 32 - 23

المنيا 33 - 23

أسيوط 32 - 23

سوهاج 35- 24

قنا 37- 25

الأقصر 39- 25

أسوان 40- 26

الوادي الجديد 39- 26

أبو سمبل 35- 26

أبو رماد 38 - 27

رأس حدربة 31 - 26.