«الشيوخ» يوافق على استمرار عضوية سامح عاشور بعد عدوله عن الاستقالة

أعلن المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موافقة المجلس على طلب النائب سامح عاشور، بالعدول عن استقالته من عضوية المجلس، بعدما تقدم في فترة الإجازة البرلمانية لخوض انتخابات نقابة المحامين.

حفظ طلب رفع حصانة

كما أعلن المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قرار مكتب المجلس بحفظ الطلب المقدم برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، دون ذكر أسمه.

وأشار خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، إلى أنّ المجلس تلقى طلبا برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، وأُحيل إلى اللجنة المختصة والتي رأت حفظ الطلب.