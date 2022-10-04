«عمال مصر»: حرب أكتوبر ضربت مثالا للوطنية والفداء بالدم وليس القول

هنأ مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، والمقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلي بالحوار الوطني، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشعب المصري، بالذكرى 49 لانتصارات أكتوبر، الذي سيظل أعظم الانتصارات على الإطلاق، تلك الملحمة التي نحيي ذكراها سنويًا كذكرى الفخر ورد الاعتبار.

حرب أكتوبر ملحمة تاريخية

وأكد البدوي في بيان عنه اليوم، أنّ حرب أكتوبر ملحمة تاريخية، ستظل عالقة في وجدان الشعب المصري، كواحدة من المعارك البطولية التي أبهرت العالم، وأبرزت قوة وصمود وشجاعة الجيش المصري أمام العدو الصهيوني، مشيرًا إلى أنّ حرب أكتوبر ضربت مثالا للوطنية والفداء بالدم وليس بالقول.

وشدد نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على أنّ الحرب لم تنته بالقضاء على العدو في حرب أكتوبر، بل إنّ العدو مستمر لكن متمثل في صور أخرى، منها الجهل وتغييب عقول المواطنين عبر نشر الشائعات ومحاولة خداع المواطنين عبر حياكة المؤامرات ضد الدولة، لذلك يجب مواصلة مواجهة تلك الحرب الشنعاء.

إشادة بمشروع مصري

وقال مجدي البدوي، إنّنا وإذا نحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة، فإنّنا نستلهم منها روح العزيمة والإرادة، لنواصل بقوتها القدرة على مواجهة التحديات بتلك الروح التي حققت النصر، مشيدًا بما تمتلكه القيادة السياسية من عزيمة مماثلة تقودنا لبناء الجمهورية الجديدة.