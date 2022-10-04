بوتين يبحث هاتفيا مع رئيس مالي تعزيز العلاقات الثنائية

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المالي المؤقت أسيمي جويتا أكدا أهمية مبادرة موسكو للتبرع بـ300 ألف طن من الأسمدة المحتجزة في الاتحاد الأوروبي للدول الأكثر احتياجًا.

محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي ونظيره المالي

وذكر الكرملين، في بيان، أنّ الزعيمين أجرا محادثة هاتفية، ناقشا خلالها القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تتضمن تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك المجالين التجاري والاقتصادي.

وأكد الجانبان عزمهما على تعزيز التعاون في المجال الأمني؛ للقضاء على التنظيمات الإرهابية. كما دعا بوتين جويتا للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية الثانية، المقرر عقدها في مدينة سان بطرسبرج خلال الصيف المقبل.