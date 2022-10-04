سقوط 3 أشخاص استدرجوا نصابا وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة بحلوان

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوي في القبض على 3 أشخاص مقيمون في دائرة القسم، بعدما استدرجوا سمسارًا يقيم في حدائق حلوان، وأجبروه على توقيع إيصالي أمانة، حيث كان قد استولي منهم على 300 الف جنيه وإيهامهم باستخراج قطع أثرية وفر بعدها هاربًا.

تفاصيل الواقعة

تعود التفاصيل عندما ورد للمقدم محمد المعداوي، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من المدعو محمد ح.م.خ، 43 سنة سمسار ومقيم بحدائق حلوان، بتضرره من زينب «م.م.م» 19 عاما، دون عمل ومقيمة المشروع الأمريكي، وشقيقها «أحمد م.م» 26 عاما، عامل، و«الحسن س» 26 عاما، ومقيم بمفكو حلوان، لتعديهم عليه بالضرب وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة بعدما استدرجوه لمسكن المتهم الثالثة لإتمام بيع شقة.

وضبط المشكو في حقهم، وبحوزتهم إيصالا أمانة باسم المبلغ، وتبين وجود خلافات سابقة بينهم منذ سنة تقريبا، حيث قام المبلغ بالنصب عليهم بإيهامهم باستخراج آثار واستولى منهم على 300 ألف جنيه، وظلوا يبحثون عنه حتى استطاعوا استدراجه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة؛ لضمان رد أموالهم.

استكمال التحقيقات

بمواجهتهم جميعًا بما توصلت إليه نتيجة الفحص، أيدوا ما جاء وأقروا بارتكابهم الواقعة، وتحرر محضر للطرفين وجرى عرضهم على النيابة لاستكمال التحقيقات.