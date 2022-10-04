16 مليار دولار استثمارات كويتية في مصر.. وخبراء: نتيجة لنجاح برنامج الإصلاح

تتربط مصر والكويت بعلاقاتٍ اقتصاديةٍ مشتركة في مجالات عدة، إذ بلغ إجمالي استثمارات الكويت في مصر نحو 16 مليار دولار، بحسب أحدث الإحصاءات، فيما سجل حجم التبادل التجاري بين البلدين نموًا وصل إلى 21% على أساس سنوي بنهاية 2021، وبلغ 242 مليون دولار، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، كما بلغ حجم صادرات مصر للكويت 305 ملايين دولار للعام الماضي وأبرز السلع المصدرة «الكابلات الكهربائية، والمنتجات الغذائية، والألبان».

استثمارات الكويت تضاعفت

وبحسب تصريحات سابقة لوزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، فإنَّ استثمارات الكويت تضاعفت بفضل جهود الصندوق الكويتي بمصر، وتركيزه على قطاعات واعدة مثل «الصناعة» و«الزراعة» و«البتروكيماويات» و«المياه»، ليبلغ إجمالي عدد المشروعات الكويتية بالبلاد 1337 مشروعاً في الوقت الحالي.

وتعزز الاستثمارات المشتركة العلاقات التاريخية بين الشقيقتين، خاصةً مع وجود تعاون تاريخي بدأ بدعم الكويت لمصر في حرب أكتوبر، ومساعدة مصر للكويت في غزو العراق للأخيرة، وخلال فترة السبعينيات والثمانينيات شهدت الكويت هجرة العمالة المصرية إليها والتي دعمت الاقتصاد بخبرة العاملين خاصةً بمجالات التعليم والصحة والبناء والتشييد.

عدد المصريين العاملين بدولة الكويت

ووفقاً لبيانات وزارة القوى العاملة في مصر، فعدد المصريين العاملين بدولة الكويت الشقيقة يبلغ 456 ألفًا و515 مصريًا، من بينهم 31 ألف شخص يعملون في القطاع الحكومي الكويتي، و1000 شخص في وزارة الدولة لشؤون البلدية وإدارتها.

وتهتم الكويت بالاستثمار بقطاع الطاقة والبتروكيماويات في مصر، وهو ما أكده المهندس طارق الملا وزير البترول على أنَّ مصر حريصة على توسيع قاعدة التعاون الاستثماري المشترك مع الكويت بقطاع البترول والغاز بمختلف أنشطته من البحث والتنقيب والإنتاج والتكرير وصولاً إلى التوزيع، مشيراً إلى الاتفاقات التجارية مع مؤسسة النفط الكويتية والشراكات الاستثمارية مع مجموعة الخرافي وكويت انرجي.

تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وأكد الدكتور أحمد كيلاني، عضو مجلس التعاون المصري الكويتي، تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين منذ عام 2015 بفضل التنسيق التجاري المشترك، وإعلان مجلس التعاون المصري الكويتي خلال العام نفسه، في أثناء زيارة الرئيس السيسي للكويت.

بحث فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين

وأضاف «كيلاني»، لـ«الوطن»، أنّ مجلس التعاون المصري الكويتي يعمل على بحث فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين بمختلف المجالات، كاشفًا عن استقبال مصر أكثر من 160 ألف سائح كويتي بجانب 22 ألف طالبٍ للدراسة في الجامعات المصرية.

جذب الاستثمارات العربية

وفي ذلك السياق، قال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة المنوفية، إنَّ الدولة المصرية تهتم غاية الاهتمام بجذب الاستثمارات العربية إليها، وأبرزها الاستثمارات الكويتية عبر صندوق الاستثمار الكويتي، كما تهتم بتطوير وتقوية الروابط الاقتصادية مع الكويت، ما يتم ترجمته إلى مشروعات واستثمارات بمختلف القطاعات بهدف التكامل والمنفعة المشتركة.

الاستثمارات الكويتية في مصر الأولى عربياً

وأضاف «البنا»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ الاستثمارات الكويتية في مصر الأولى عربياً والأكثر استقراراً، بفضل تحسين بيئة الاستثمار في مصر على مدار السنوات الـ 8 الماضية، لافتاً إلى أنَّ مجالات «التصنيع الغائي» و«المناخ» و«الطاقة» أبرز وجهة الاستثمارات الكويتية في مصر.

وتابع: «على خلفية نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، استطاعت مصر الاستحواذ على 50% من إجمالي الاستثمارات العربية، و40% من الاستثمارات البينية العربية، كما نجحت في جذب ما يزيد على 110 ملايين دولار استثمارات أجنبية، لتصبح بالمركز الثالث عربيًا في جذب الاستثمارات».

يشار إلى فعاليات الملتقى «المصري - الكويتي» انطلاق لتوسيع آفاق التعاون بين البلدين وبحث الفرص الاستثمارية المشتركة، افتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، كما استقبل الرئيس السيسي الوفد الكويتي، وشارك لفيف من رجال الأعمال المصريين والكويتيين بالحضور، من بينهم 46 رجل أعمال كويتي جاؤوا في زيارة للقاهرة على مدار الفترة من 1 إلى 4 أكتوبر الجاري.