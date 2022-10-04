«ألسن عين شمس»: خدمات وصندوق التكافل حق أصيل لغير القادرين على سداد الرسوم

قالت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس ، إن إدارة الكلية اتخذت حزمة من الإجراءات قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد، جاء على رأسها إتمام عملية التجديد والصيانة لقاعات ومعامل الدراسة وتزويدها بالوسائل التعليمية الحديثة وسبل التهوية والإضاءة و توفير كافة إجراءات السلامة والدفاع المدنى، لافته إلى أن خدمات وصندوق التكافل هو حق أصيل لكل طالب غير قادر على سداد الرسوم الدراسية.

إعداد خطط قوية فى مختلف المجالات

وأوضحت في بيان لها، أن إدارة الجامعة تولى إهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية حيث تم إعداد خطط قوية فى مختلف المجالات الرياضية والفنية والإجتماعية والثقافية والأسر والجوالة؛ لتنمية مهارات ومواهب الطلاب داخل الجامعة؛ لأن ذلك يولد شعورهم بالانتماء للجامعة والوطن، مؤكدة أنّ استراتيجية جامعة عين شمس هي تخريج جيل من المواطنين الصالحين القادرين على القيادة وإثبات الذات والمنافسة داخل وخارج مصر.

البعد عن أسلوب التلقين والحفظ

وعن طرق التدريس والمناهج، أكدت الدكتورة سلوى رشاد، أنّ الأستاذ الجامعي بمثابة الأب المربي لأبنائه الطلاب والمعلم يقدم لهم العلوم المختلفة، و أشارت الى أهمية البعد عن أسلوب التلقين والحفظ واستبداله بالطرق التفاعلية التي تنمي البحث والاطلاع عند الطالب، ما ينعكس على أسلوب الأسئلة ف الامتحانات.

جاء ذلك خلال جولتها بالكلية للاطمئنان علي سير العملية التعليمية للعام الدراسي 2022/2023، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.