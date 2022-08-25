برامج كلية الألسن 2022.. اعرف المصروفات وضوابط القبول

كشفت الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن تفاصيل البرامج المميزة التي تقبل الطلاب، بدءً من المصروفات والأهداف، وصولا لفرص العمل بعد التخرج مباشرة، مؤكدة أن الكلية حريصة على تأهيل طلابها لسوق العمل.

وأضافت عميدة كلية الألسن، لـ«الوطن»، أنه تم إعداد قاعات تدريس للبرامج على أعلى مستوى لتكون بمثابة بيئة مشجعة على البحث والابتكار، مؤكدة أن خريجي البرامج لهم فرص عمل في مختلف المؤسسات والشركات، لافته إلى أن مصروفات البرامج الدراسية المميزة تصل إلى 32 ألف جنيه.

برامج كلية الألسن 2022

وتقدم «الوطن»، في السطور التالية برامج كلية الألسن 2022 المميزة بجامعة عين شمس وهي كالتالي:

- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية.

- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الروسية.

- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإسبانية.

- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الألمانية.

- برنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الإيطالية.

برامج الترجمة التحريرية والفورية

- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الإنجليزية.

- برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية.

- وتمت الموافقة على برنامج اللغة العربية والترجمة للناطقين بغير اللغة العربية.

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد، أن أهداف البرامج تتمثل في إعداد متخصصين لشغل الوظائف المختلفة التي تحتاج إلى مهارات الترجمة التحريرية والفورية وإعداد كوادر من المترجمين المحترفين في مجالات الترجمة التحريرية والشفهية، قادرين على تلية احتياجات سوق العمل على المستويات القومية والإقليمية والدولية، وإعداد كوادر قادرة على اكتساب مهارات لغوية عالية ومتخصصة لرفع كفاءتهم في كتابة المقال والترجمة التحريرية والشفهية.

مجالات العمل بعد التخرج

وعن مجالات العمل بعد التخرج من كلية الألسن، قالت عميدة الكلية، إن فرص العمل تتمثل في الترجمة بأنواعها التحريرية والفورية وترجمة الأفلام وشركات التصدير والاستيراد وشركات الاتصالات وخدمة العملاء وشركات خدمات الحاسب الآلي والتكنولوجيا ووظائف السلك الدبلوماسي والوظائف الإدارية بالسفارات والإرشاد السياحي وشركات السياحة والطيران والضيافة الجوية.

الشروط العامة العامة للقبول في برامج كلية الألسن 2022

وعن الشروط العامة العامة للقبول في برامج كلية الألسن 2022، أكدت الدكتورة سلوى رشاد، أن الشروط تتمثل في أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الإنجليزية أو الأمريكية أو الفرنسية أو العربية المعادلة، وأن يكون الطالب حاصلاً على الحد الأدنى لقطاع كليات الألسن المعلن من قبل مكتب التنسيق ويجب على الطالب إحضار صورة من شهادة الميلاد وبطاقة الترشيح وشهادة الثانوية العامة.

وأشارت إلى أن كلية الألسن، تقدم رعاية كاملة للمتلحقين بالبرامج بدءً من إجراءات القتدم للالتحاق بالبرامج حتى إتمام الدراس وتتيح البرامج إمكانية الاستعانة بنظم التعلمي الهجين وفقاً للقرارات الوزارية وتتميز كلية الألسن ببنية تحتية تشمل على قاعات دراسية مكيفة خاصة بالبرامج الجديدة ومعامل صوتيات وحاسب آلي ومعامل للترجمة الفورية وقاعات للاختبارات الإلكترونية.