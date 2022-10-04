فوز 6 مشروعات خضراء ضمن المبادرة الوطنية بـ3 محافظات

أعلنت اليوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج المشروعات الستة الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بكل من محافظة الدقهلية والشرقية ودمياط، وذلك خلال المؤتمر الذي انعقد اليوم بمحافظة الدقهلية بحضور المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والمشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والسادة ممثلي وزارة التنمية المحلية.

خطوة جوهرية ضمن خطوات المبادرة الوطنية

وخلال كلمته، قال المهندس خالد مصطفى إن تلك الفعالية تمثل خطوة جوهرية ضمن خطوات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقت في أغسطس الماضي تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمشاركة غير مسبوقة للعديد من الجهات الحكومية وجميع قطاعات المجتمع.

تقديم حلول واقعية مصرية لمشكلات تغير المناخ

وأكد الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر ترسل من خلال تلك المبادرة رسالة واضحة لجميع دول العالم بأن استضافتها لمؤتمر المناخ cop 27 في فبراير المقبل بشرم الشيخ، ليس مجرد استضافة مكانية لحدث فقط، ولكن أيضا تأكيدًا على دور الدولة المصرية في تقديم حلول واقعية مصرية لمشكلات تغير المناخ والبيئة.

مصر من أقل الدول مساهمة في الانبعاثات الضارة

وأوضح المهندس خالد مصطفى أن مصر من أقل الدول مساهمة في الانبعاثات الضارة المؤثرة على تغيرات المناخ، ولكنها ضمن أكثر 20 دولة تتأثر بتلك التغيرات، مؤكدا أن مصر تعمل على جميع المستويات لمواجهة تلك التحديات وزيادة الوعي الإيجابي بقضايا المناخ.

المشروعات الفائزة في الدقهلية

يشار إلى أن المشروعات الفائزة من محافظة الدقهلية هي مشروع تسجيل مشروع خدمات المعالجة والتدوير والدفن الصحي الآمن للمخلفات البلدية الصلبة بمحافظة الدقهلية في ال UNFCCC تحت مظلة مشروعات ال CDM، ومشروع وحدة إضافية بالمدفن الصحي لتوليد الطاقة الكهربية من المخلفات المرفوضة من مرافق تدوير المخلفات بتكنولوجيا Waste to Energy، ومشروع إنشاء وحدة بيوجاز بسوق الجملة للخضروات والفاكهة بمدينة المنصورة، ومشروع محطة تحلية محمولة بالطاقة الشمسية، ومشروع نظام متكامل وذكي لجمع ونقل المخلفات البلدية بمدينة المنصورة، ومبادرة عطرها يفوح.

ومن محافظة الشرقية فاز مشروع مأمونية تداول الحمأة لحماية البيئة والصحة العامة بمحافظة الشرقية، ومشروع استخدام نظام الاسكادا فى تقليل فاقد المياه بشبكات مياه الشرب، ومشروع فرن فحم مطور، ومشروع Niotek Plant Smart Sights، ومشروع استحداث سندات الكربون من اجل التكيف مع تغير المناخ في قطاع الزراعة، ومشروع نحو فرص خضراء متجددة لتمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وحماية البيئة والمناخ.

مشروع ميناء بحري للصيد بعزبة البرج

ومن محافظة دمياط فاز مشروع ميناء بحري للصيد بعزبة البرج، ومشروع حورس جامعة خضراء ذكية، ومشروع قرى مركز كفر سعد المدرجة ضمن حياة كريمة «تطوير منظومة إدارة وتدوير المخلفات الزراعية وتحويلها الى طاقة من خلال وحدات البيوجاز والبيرومكس»، ومشروع منظومة جرين تك لجمع وتدوير المخلفات، ومشروع الاعتماد على تحلية مياه البحر و المياه الجوفية داخل مواقع الانشاء فى المدن الساحلية المصرية، ومشروع الزراعة المائية بدون تربة لإنتاج النباتات الغذائية والاسماك (الأكوابونيك) للتكيف والحد من آثار التغير المناخي.