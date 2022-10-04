«الأوقاف»: وقف 3 من العاملين بمديرية قنا عن العمل

أعلنت وزارة الأوقاف، أنه بناء على مذكرة الإدارة العامة للتفتيش الفني والمعتمدة من رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، صدر قرار الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية طبقا لنص المادة 63 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م ولائحته التنفيذية، بوقف كل من:

1. رمضان إسماعيل رمضان – فني تنفيذي بمديرية أوقاف قنا.

2. أحمد عبدالسلام منصور – باحث شؤون أوقاف بمديرية أوقاف قنا.

3. ياسر عبد الستار حسن – عامل مسجد بمديرية أوقاف قنا.

عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب، وذلك في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات.