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وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

كتب:

محمد بركات
04:44 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وجاء في نص البرقية: «بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، يُسعدني وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة سائلين المولى جلت قدرته أن يُكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد».

نستلهم من السيرة النبوية قيم السماحة والوسطية

وأضاف وزير الداخلية: «إننا نستوحى من هذه الذكرى العطرة ما قدمه صاحب الذكرى سيدنا مُحمد صلى الله عليه وسلم للإنسانية جمعاء من تعاليم السلام والتعايش والإخاء، ونستلهم من سيرته النبوية الشريفة قيم السماحة والوسطية والاعتدال تلك التعاليم والقيم التي تُعلن للعالم براءة الإسلام من التطرف والغدر وإزهاق أرواح الأبرياء».

وزير الداخلية للرئيس: نصرت شعبك في مواقف كثيرة

وتابع: «سيادة الرئيس لقد نصرت شعبك في مواقف كثيرة، فبادلتك الأمة المصرية حبا ووفاء، ونحن في هيئة الشرطة على عهدنا نمضي بقيادتكم بعزيمة لا تلين لتأمين مسيرة أمتنا نحو التقدم والنماء وليحصد الشعب المصري العظيم ثمار التنمية والرخاء، وكـل عام وسيادتكم بخـير».

 

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