أسعار تذاكر طيران عمرة المولد النبوي 2022.. تبدأ من 5900 جنيه

كشفت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن أسعار تذاكر طيران عمرة المولد النبوي 2022 لهذا العام، بالتزامن مع انطلاق رحلات عمرة المولد النبوي، التي انطلقت بداية من الأول من أكتوبر الجاري، وحتى نهاية العام الجاري.

وفيما يلي ننشر أسعار تذاكر طيران عمرة المولد النبوي 2022 وفق المعلن من شركة مصر للطيران، وأسعار العمرة، والتي جاءت كالتالي:

أسعار تذاكر طيران عمرة المولد النبوي 2022

وفق المعلن من الشركة المصرية للطيران، جاءت أسعار تذاكر طيران عمرة المولد النبوي كالآتي:

- سعر تذكرة قيمتها 5900 جنيه على خط سير «القاهرة أو برج العرب، جدة، القاهرة أو برج العرب».

- سعر تذكرة قيمتها نحو 6400 جنيه خط سير «القاهرة أو برج العرب، جدة، والمدينة، القاهرة أو برج العرب»

- سعر تذكرة قيمتها 6650 جنيه خط سير «القاهرة أو برج العرب، المدينة، جدة، القاهرة أو برج العرب»

مع العلم أن أسعار تذاكر الطيران تتضمن الضرائب والرسوم المقررة.

أسعار رحلات عمرة المولد النبوي 2022

وقال رئيس شعبة السياحة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، تتراوح أسعار عمرة المولد النبوي 2022 الشريف للبرامج الاقتصادية التي تتباين مدتها ما بين 10 إلى 15 يوماً، يكون سعرها ما بين 25 إلي 30 ألف جنيه، وتخضع تلك الأسعار للتغير وفق سعر صرف الريال السعودل مقابل الجنيه

وفي شركات السياحة، كانت برامج العمرة الاقتصادي تبدأ من 28 ألف جنيه للإقامة في فنادق قريبة من الحرم في غرف رباعية وثلاثية، وحتى 33 ألف جنيه للغرف الثنائية، أما برامج العمرة الخمس نجوم تتراوح ما بين 34 إلى 38 ألف جنيه.

وتتضمن تلك البرامج أسعار تذاكر الطيران ذهاب وإياب وقيمة استخراج التأشيرة السياحة، والانتقالات، ووجود مشرف خلال جميع أداء المناسك.