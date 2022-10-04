إحالة مديري مدرستين للتحقيق وفصل طالب 15 يوما لسوء سلوكه بالسويس

أصدر الدكتور ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، اليوم الثلاثاء، قرارا بإحالة مدير مدرسة تابعة لإدارة الجناين التعليمية للتحقيق، وذلك بسبب استخدامه للعنف المفرط كوسيلة لعقاب أحد الطلاب، بالمخالفة للوائح والقوانين.

تحويل مدير مدرسة للتحقيق

وأحال وكيل التعليم بالسويس مدير مدرسة تابعة لإدارة جنوب السويس التعليمية والمشرف العام على المدرسة، وكذلك طاقم الإشراف اليومي، للتحقيق بسبب التقصير في مهام عملهم، ما عرّض سلامة أحد الطلاب للخطر، كما قرر فصل طالب 15 يوما لإتيانه بسلوك خارج ومخالفته للائحة الانضباط المدرسي.

استقرار سير العملية التعليمية

وقال «عمارة»، في بيان، إن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أعطى تعليمات مشددة بعدم التهاون مع أي تقصير في الحفاظ على استقرار العملية التعليمية وكذلك أمن وسلامة الطلاب، لافتاً إلى أن تعليمات المحافظ جاءت صريحة ورادعة لكل من يخالف لائحة الانضباط السلوكي أو الخروج عن مقتضيات الوظيفة.