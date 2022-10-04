حسام صالح: الاتصال الرقمي يتميز بإمكانية إجراء إحصاءات دقيقة لكل ما يعرض من خلاله (فيديو)

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن التواصل الرقمي له أهمية كبيرة، وأصبح الأداة الرئيسية التي يستخدمها الجميع حاليا، ويصعب مقارنة أدواته بأدوات الاتصال القديمة لأن الإحصاءات عن أدوات الاتصال التقليدية غير واضحة مقارنة بالرقمي.

توضيح عدد المشاهدين

وأوضح «صالح» خلال كلمته في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، المذاع على فضائية «DMC»، أن أدوات الاتصال الرقمي تتميز بإمكانية إجراء إحصاءات دقيقة عن كل ما يعرض من خلالها، ومنها إحصاءات مقاطع الفيديو التي توضح عدد المشاهدين والنطاق الجغرافي التابعين له وفئاتهم العمرية وأنواعهم وكذلك بالنسبة للمنشورات والأدوات الرقمية الأخرى.