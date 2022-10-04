رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

حسام صالح: الاتصال الرقمي يتميز بإمكانية إجراء إحصاءات دقيقة لكل ما يعرض من خلاله (فيديو)

كتب:

محمد أيمن سالم
05:50 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2022
المهندس حسام صالح

المهندس حسام صالح

قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن التواصل الرقمي له أهمية كبيرة، وأصبح الأداة الرئيسية التي يستخدمها الجميع حاليا، ويصعب مقارنة أدواته بأدوات الاتصال القديمة لأن الإحصاءات عن أدوات الاتصال التقليدية غير واضحة مقارنة بالرقمي.

 

توضيح عدد المشاهدين 

وأوضح «صالح» خلال كلمته في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بالشارقة، المذاع على فضائية «DMC»، أن أدوات الاتصال الرقمي تتميز بإمكانية إجراء إحصاءات دقيقة عن كل ما يعرض من خلالها، ومنها إحصاءات مقاطع الفيديو التي توضح عدد المشاهدين والنطاق الجغرافي التابعين له وفئاتهم العمرية وأنواعهم وكذلك بالنسبة للمنشورات والأدوات الرقمية الأخرى.

اقرأ المزيد:

حسام صالح: اتفاقية «المتحدة» مع الثقافة تستهدف أرشفة الأحداث الفنية

حسام صالح يكشف آليات تطبيق بروتوكول «الثقافة» لاكتشاف المواهب

حسام صالح: الفن المصري سيصل عبر الشاشات لكل بيت في مصر

حسام صالح يكشف هدف بروتوكول التعاون بين «المتحدة» ووزارة الثقافة
بقلم محمد أيمن سالم