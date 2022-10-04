الأمن يداهم مصنع هيروين في الإسماعيلية ويضبط كميات كبيرة من المخدرات «صور»

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وأدوات ومعدات لتصنيع مخدر الهيروين بالإسماعيلية.

الأمن ينجح في ضبط 3 عناصر إجرامية في الإسماعيلية

وردت معلومات لقطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، تفيد قيام عناصر إجرامية، لـ 3 منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة مركزى شرطة «أبوصوير– القنطرة شرق» بالإسماعيلية بالاتجار وتصنيع المواد المخدرة .

استهداف المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط اثنين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين وزنت 25 كيلوجراما، وكمية من مخدر الهيدرو، زنة 40 كيلوجراما، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 5٫650 كيلو جرام، وكمية من مخدر الشابو وزنت 250 جراماً، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي، وسيارة ملاكي، وميزان كهربائي، أدوات تصنيع مخدر الهيروين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهمين الآخرين.