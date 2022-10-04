دلالة توجيه السيسي التحية لأبطال معركة أبو عطوة: يعكس احترام ويحمل رسالة

في مشهد مهيب، وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومجموعة كبيرة من القادة العسكريين والسياسيين، ليلقوا التحية العسكرية لأبطال معركة «أبو عطوة»، تكريمًا لدورهم في حرب السادس من أكتوبر المجيدة، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة بمناسبة حرب أكتوبر المجيدة، ما طرح تساؤلًا من البعض، عن دلالة إلقاء الرئيس لتحية عسكرية واقفُا لهؤلاء الأبطال.

عوض: مشهد مؤثر يعكس احترام الرئيس لهؤلاء الأبطال

تعليقًا على هذا الشأن، قال الدكتور شريف عوض أستاذ علم الاجتماع، إنه لا شك في أن المشهد مؤثر للغاية ويعكس احترام كبير من الرئيس لهؤلاء الأبطال، وإجلال وشعور بالامتنان، ليس فقط لهؤلاء القادة الذين وقفوا أمامه، وإنما تكريم لجميع أبطال 6 أكتوبر، الذي حاربوا ضد الاحتلال الغاشم، وخلصوا مصر من فترة عصيبة استحقوا عليها أن يخلدهم التاريح أبد الدهر.

أضاف «عوض» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا المشهد بالتأكيد سيتصدر السوشيال ميديا ويتداوله روادها، لما له من قيمة كبيرة، حينما يوجه رئيس جمهور ية مصر التحية العسكرية، فهي دلالة مهمة، من رجل عسكري مخضرم، منحها لهم أمام العالم أجمع.

وأشار أستاذ علم الاجتماع، إلى أن تحية الرئيس بها أيضًا رسالة للعالم، أن هؤلاء القادة مصر تعيش الآن بحرية بسببهم، ولهم فضل عظيم، ورسالة أيضًا للأجيال الجديدة التي لا تعرف الكثير عن أكتوير وأبطالها، أن هؤلاء المحاربين القدامى هم من حموا تراب مصر ووضعوا ارواحهم أمام الموت لكي نعيش اليوم أحرار.

كما أوضح، أن الرئيس السيسي دائمًا يقدم سواء بكلمات أو مواقف أو تعبيرات جسدية، الكثير من المعاني والدلالات لأبطال حرب أكتوبر، ويحترم هؤلاء الرجال الذين عبروا بمصر من مرحلة صعبة، لعل آخرها تلك الوقفة التي لا تصف الكلمات قدرها والتي بالتأكيد لها دلالة كبيرة في نفوس هؤلاء القادة.

وقالت الدكتورة سوسن فايد أستاذ علم الاجتماع السياسي بالمركز القومي للبحوث، إن مشهد توجيه التحية لقادة معركة أبو عطوة، يدل على البعد الثقافي والسياسي ووعي الرئيس، الذي يسمحله أن يصل لوجدان المواطن المصري، حينما يقوم ويلقي التحية فإنه بذلك يؤكد على احترام دور أبطال أكتوبر.

وأضافت «فايد» لـ«الوطن»، أن تحية السيسي ضربت بحديث أهل الشر عرض الحائط وخيبت آمالهم في الضرر بمجتمعنا، وممن يحاولوا تزييف التاريخ، ولهذا تقديره للموقف جعله يلقي تحية احترام وإجلال لهؤلاء الأبطال، في حركة تنمم عن ذكاء سياسي كبير.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع، أن يؤكد على اخلاص ووفاء وتضحية رجال الجيش المصري عبر الناريخ، فحينما يقف رأس الدولة ليلقي الحية العسكرية، هنا يتأكد للجميع بلا شك قيمة ومكانة الشخص الذي نلقى عليه تلك التحية، وحتما سيؤثر ذلك على المواطنين بالإيجاب.