أستاذة سياسة واجتماع: تحية السيسي العسكرية لأبطال أكتوبر تقدير للنصر

ثمن أساتذة علوم سياسية وعلم الاجتماع، أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي التحية العسكرية لعددٍ من أبطال حرب أكتوبر، خلال فعاليات الندوة التثقيفية السادسة والثلاثين للقوات المسلحة، واعتبروا أنّ هذا التصرف يحمل دلالاتٍ عدة يأتي في مقدمتها تأكيد أهمية نصر أكتوبر، الذي جاء في وقت لم يكن العالم كله يتوقع أن مصر تستطيع استرداد أرضها.

النصر جاء في ظروف صعبة

وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنّ تأدية الرئيس السيسي للتحية العسكرية لأبطال حرب اكتوبر، تؤكد أنّ النصر جاء في ظروف صعبة غير مهيئة على الإطلاق، فلم يكن هناك دولة في العالم تتوقع أنّ مصر في غضون 6 سنوات بعد هزيمة 67 ستعود بقوة لتسترد أرضها في حرب أكتوبر 73.

وأاضاف بدر الدين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ الرئيس حرص على تأدية التحية العسكرية لأبطال القوات المسلحة التي حققت نصرًا عظيمًا في مرحلة صعبة بتضافر الشعب، موضحًا أنّ التحية تؤكد قيمة حرب أكتوبر وأنها ستظل موجودة إلى الأبد.

وتابع بأنّ الدروس المستفادة من تاريخ حرب أكتوبر من أعظم أحداث هذه الأمة، هو أننا نستطيع أن نتغلب على أي صعوبات مهما كانت بروح النصر وقيم أكتوبر، لا سيما في ظل الصعوبات الاقتصادية والمعيشية التي نواجهها في وقتنا الحالي نتيجة لتداعيات الأزمات العالمية.

احترام الدولة لرجال الحرب

وقال الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية، إنّ أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لأبطال أكتوبر، خلال الاحتفالية الـ50 لانتصار أكتوبر، يؤكد مدى اعتزاز واحترام وتقدير الدولة لأبطال النصر المجيد.

وأضاف جمال سلامة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ تحية الرئيس السيسي العسكرية لرجال أبطال أكتوبر، تؤكد أنّ الدولة المصرية لم تنسَ ما قدمه أبناؤها في سبيل استرداد مقدرات الوطن.

مثلت شعور كل مصري

قالت الدكتورة هالة منصور أستاذ علم الاجتماع بجامعة بنها، إن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع أبطال نصر أكتوبر المجيد، وتوجيهه التحية العسكرية لهم، هو شعور إنساني محترم جدا، كطبيعة المصريين بشكلٍ عام، فضلًا عن أنّ الرئيس منذ بداية توليه الحكم دائمًا ما يركز على البعد الإنساني، وإعلاء القيم الإنسانية واحترام الأبطال والمرأة والكبار وذوي الهمم، وهو ما شهدناه في العديد من المناسبات.

وأضافت «منصور»، أنّ أبطال أكتوبر لهم فضل كبير على جميع الشعب المصري، ويدين الجميع لهم بالولاء والحب والكرامة والبطولة، مشيرة إلى أنّ الجميع حتى الآن يستمد من روح أكتوبر كل ما هو إيجابي ومدعم للوطنية والانتماء، وهى أمور طبيعية لدى المصريين.

وأشارت أستاذ علم الاجتماعي، إلى أنّ تحية الرئيس السيسي لأبطال نصر أكتوبر المجيد، تحية مستحقة لصنّاعه، ويمثل ويعكس شعور كل مصري، ما جعل ذلك المشهد يلقى قبول واستحسان الجميع، إذ إنّ الرئيس دائمًا يتحدث بلغة الضمير المصري، ذي الكرامة والاعتزاز والاحترام للقيم الوطنية.