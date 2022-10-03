تفاصيل مسرحية «أنستونا» لـ دنيا سمير غانم.. أسعارها تبدأ من 250 جنيها

يترقب قطاع كبير من الجمهور، انطلاق أولى عروض مسرحية «أنستونا» بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، اعتبارًا من يوم 20 أكتوبر الجاري، على مسرح أوبرا هاوس جامعة مصر في مدينة السادس من أكتوبر، لاسيما وأنها تُعد أولى تجاربها المسرحية.

السبكي: دنيا سمير غانم تُقدم أداءً متميزًا في أنستونا

ومن جهته، قال المنتج أحمد السبكي، لـ«الوطن»، إنّ دنيا سمير غانم، تُقدم 5 أغان استعراضية، خلال العرض، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع النابلسي، أحمد وحيد كينج، وألحان عمرو مصطفى.

وأشاد أحمد السبكي، بأداء دنيا سمير غانم، رغم وقوفها على خشبة المسرح لأول مرة، قائلًا: «تُقدم أداءً بارعًا ومتميزًا سيحظى إعجاب الجمهور».

تعرف على أبطال وأسعار مسرحية أنستونا

المسرحية من بطولة دنيا سمير غانم، وبيومي فؤاد، وكريم عفيفي، وسامي مغاوري، وعمرو عبد العزيز، ومريم السكري، وبسنت صيام، وهي تأليف كريم سامي، أحمد عبد الوهاب، إخراج خالد جلال.

وكشفت الجهة المنتجة، عن أسعار تذاكر مسرحية «أنستونا»، مقسمة إلى 5 فئات، الفئة الأولى قيمتها 250 جنيها والثانية بمبلغ 400 جنيه، والثالثة 550 جنيها، والفئة الرابعة بمبلغ 750 جنيها، والأخيرة بـ1250 جنيها.